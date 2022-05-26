Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

Следующим госэкзаменом будет русский язык



Первые ЕГЭ в Бурятии прошли сегодня, 26 мая. Участники госэкзаменов сдавали географию, литературу и химию. Участие в ЕГЭ принимали 1144 человека.



Всего единый госэкзамен в этом году будут сдавать 5553 выпускников школ Бурятии. Кроме того, к ним присоединятся 615 выпускников прошлых лет. Основной период ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля.



- ЕГЭ по русскому языку пройдёт в течение двух дней, 30 и 31 мая. 2 июня состоится экзамен по математике профильного уровня, 3 июня — по математике базового уровня. 6 июня — история, физика, 9-го — обществознание, 14-го — иностранные языки (письменная часть) и биология, 16 и 17 июня — иностранные языки (говорение), 20 и 21 июня — информатика и ИКТ, – рассказал Валерий Поздняков, врио министра образования и науки республики.



Отметим, что географию выбрали 106 участников госэкзамена, литературу – 252, химию – 786.



Также в расписании предусмотрены резервные дни — с 23 июня по 2 июля, когда можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики пропустили ЕГЭ в основной период из-за болезни или по иной уважительной причине.



- Первые результаты экзаменов поступят в Республику Бурятия не позднее 10 июня, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

