 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Следующим госэкзаменом будет русский язык

Первые ЕГЭ в Бурятии прошли сегодня, 26 мая. Участники госэкзаменов сдавали географию, литературу и химию. Участие в ЕГЭ принимали 1144 человека.

Всего единый госэкзамен в этом году будут сдавать 5553 выпускников школ Бурятии. Кроме того, к ним присоединятся 615 выпускников прошлых лет. Основной период ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля.

- ЕГЭ по русскому языку пройдёт в течение двух дней, 30 и 31 мая. 2 июня состоится экзамен по математике профильного уровня, 3 июня — по математике базового уровня. 6 июня — история, физика, 9-го — обществознание, 14-го — иностранные языки (письменная часть) и биология, 16 и 17 июня — иностранные языки (говорение), 20 и 21 июня — информатика и ИКТ, – рассказал Валерий Поздняков, врио министра образования и науки республики.

Отметим, что географию выбрали 106 участников госэкзамена, литературу – 252, химию – 786.

Также в расписании предусмотрены резервные дни — с 23 июня по 2 июля, когда можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики пропустили ЕГЭ в основной период из-за болезни или по иной уважительной причине.

- Первые результаты экзаменов поступят в Республику Бурятия не позднее 10 июня, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия ЕГЭ выпускники школа экзамены образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии народный театр отметил 55-летний юбилей
В Бурятии народный театр отметил 55-летний юбилей
Общество, 26.05.2022
Поздравления принимал коллектив Гильбиринского театра миниатюр
В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых
В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых
Общество, 26.05.2022
Экспозицию можно увидеть с 27 мая по 11 сентября
Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии
Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии
Общество, 26.05.2022
Следующим госэкзаменом будет русский язык
На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли
На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли
Общество, 26.05.2022
До этого редкая птица никогда не встречалась на Ивано-Арахлейских озёрах
Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Общество, 26.05.2022
Следующий бой Георгий Кушиташвили проведёт 27 мая
Мэр Улан-Удэ: «Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания»
Мэр Улан-Удэ: «Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания»
Общество, 26.05.2022
В столице Бурятии подвели итоги отопительного сезона
В Бурятии возле храма высадили 120 ёлочек
В Бурятии возле храма высадили 120 ёлочек
Общество, 26.05.2022
В акции приняли участие более 50 человек
В Бурятии вдове погибшего на Украине военного вручили орден Мужества
В Бурятии вдове погибшего на Украине военного вручили орден Мужества
Общество, 26.05.2022
Орден Мужества вдове вручил помощник военного комиссара Бурятии
В Тункинской больнице в Бурятии отпраздновали День медсестры
В Тункинской больнице в Бурятии отпраздновали День медсестры
Общество, 26.05.2022
На праздник собралось большое количество людей
Пожилые из отделения дневного пребывания посетили этнографический музей в Улан-Удэ
Пожилые из отделения дневного пребывания посетили этнографический музей в Улан-Удэ
Общество, 26.05.2022
В Бурятии внедряется система долговременного ухода нацпроекта «Демография»
На Украине погиб 20-летний контрактник из Бурятии
На Украине погиб 20-летний контрактник из Бурятии
Общество, 26.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Игорь Ситников был уроженцем Тарбагатайского района
В Улан-Удэ из-за обвала перекроют часть дороги на Трубачеева
В Улан-Удэ из-за обвала перекроют часть дороги на Трубачеева
Общество, 26.05.2022
Водителям временно предстоит объезжать дорогу через парковку
Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом
Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом
Общество, 26.05.2022
Самолёт из Тывы встречали водяной аркой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^