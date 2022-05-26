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В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых

В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспозицию можно увидеть с 27 мая по 11 сентября

27 мая в Улан-Удэ откроется выставка «Шестиногие соседи». Новая выставка в музее природы Бурятии познакомит посетителей с миром насекомых – самой многочисленной группой живых организмов на планете.

- Здесь представлены тропические бабочки, экзотические насекомые, а также насекомые обитающие на территории Бурятии. На выставке вы увидите самую крупную бабочку в мире и самую редкую на территории нашей республики, гигантских жуков-носорогов, маленьких и гигантских палочников и сравните их с нашими «малютками», которые порой нам кажутся такими устрашающими. Это многообразный и многогранный мир потрясёт и взбудоражит ваше воображение своей тысячецветной радугой. Ведь обитатели тёплых уголков мира отличаются от насекомых, обитающих в Сибири, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Выставка продлится до 11 сентября включительно. Экспозиция «Шестиногие соседи» находится на постоянной выставке «Таёжная, озёрная, степная...» музея природы Бурятии.

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Бурятия музей выставка насекомые зоология энтомология Улан-Удэ

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