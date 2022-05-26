 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

В Иркутске соберутся сильнейшие легкоатлеты Сибири

В Иркутске соберутся сильнейшие легкоатлеты Сибири
Общество,  Фото:pixabay.com
Город примет спартакиаду учащихся и чемпионат округа

В Иркутске на стадионе ИрНИТУ 3 и 4 июня пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап XI летней спартакиады учащихся России. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из различных регионов Сибири.

- Иркутская область регулярно принимает чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. В этот раз мы ещё и проведём второй, межрегиональный этап XI летней Спартакиады учащихся России. По итогам этого старта будут определены сильнейшие легкоатлеты для участия в финале, который состоится в июле в Чебоксарах, - рассказал министр спорта области Павел Богатырев.

Соревнования проводятся по четырём возрастным группам: мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, юниоры до 23 лет (2000-2002 гг.р.), юниоры до 20 лет (2003-2004 гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.). От Иркутской области будут участвовать около 120 спортсменов.

В программу чемпионата и первенства СФО включены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, семиборье и десятиборье. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину, высоту и в тройном прыжке. Пройдут эстафеты 4х100 и 4х400 метров. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и грамотами.

В программе II этапа XI летней спартакиады учащихся России предусмотрены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 метров с препятствиями, прыжки с шестом, в высоту, длину, тройной прыжок, метание диска, молота, копья, толкание ядра, семиборье и десятиборье. Кроме того, легкоатлеты будут участвовать в эстафетном беге – 4х400 метров смешанная эстафета. Победители и призёры спартакиады награждаются дипломами, медалями и памятными призами.

- Турниры проводятся для выявления сильнейших легкоатлетов, которые примут участие в первенствах России и финале XI летней спартакиады учащихся России, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск СФО первенство СФО чемпионат СФО легкая атлетика спорт спартакиада

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске день города отпразднуют 4 июня
В Иркутске день города отпразднуют 4 июня
Общество, 26.05.2022
После двухлетнего перерыва все мероприятия пройдут в очном формате
В районе Бурятии отремонтируют аварийный мост
В районе Бурятии отремонтируют аварийный мост
Общество, 26.05.2022
Работы завершат к осени следующего года
Военный оркестр из Улан-Удэ принимает участие в фестивале в Хабаровске
Военный оркестр из Улан-Удэ принимает участие в фестивале в Хабаровске
Общество, 26.05.2022
Стартовал международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»
В Иркутске соберутся сильнейшие легкоатлеты Сибири
В Иркутске соберутся сильнейшие легкоатлеты Сибири
Общество, 26.05.2022
Город примет спартакиаду учащихся и чемпионат округа
Улан-Удэ принял всероссийский творческо-технический фестиваль
Улан-Удэ принял всероссийский творческо-технический фестиваль
Общество, 26.05.2022
В конкурсных направлениях участвовало более 200 человек
«Живое серебро Байкала»: в Бурятии восстанавливают запасы рыбы
«Живое серебро Байкала»: в Бурятии восстанавливают запасы рыбы
Общество, 26.05.2022
Рыбозаводчики повысили результаты в девять раз
В Забайкалье ожидается переселение бакланов на юг
В Забайкалье ожидается переселение бакланов на юг
Общество, 26.05.2022
Снижение численности этих птиц прогнозируется на Ивано-Арахлейских озёрах
В Бурятии народный театр отметил 55-летний юбилей
В Бурятии народный театр отметил 55-летний юбилей
Общество, 26.05.2022
Поздравления принимал коллектив Гильбиринского театра миниатюр
В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых
В музее Бурятии покажут экзотических и местных насекомых
Общество, 26.05.2022
Экспозицию можно увидеть с 27 мая по 11 сентября
Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии
Школьники Бурятии сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии
Общество, 26.05.2022
Следующим госэкзаменом будет русский язык
На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли
На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли
Общество, 26.05.2022
До этого редкая птица никогда не встречалась на Ивано-Арахлейских озёрах
Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Общество, 26.05.2022
Следующий бой Георгий Кушиташвили проведёт 27 мая
Мэр Улан-Удэ: «Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания»
Мэр Улан-Удэ: «Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания»
Общество, 26.05.2022
В столице Бурятии подвели итоги отопительного сезона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^