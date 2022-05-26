В Иркутске соберутся сильнейшие легкоатлеты Сибири

Город примет спартакиаду учащихся и чемпионат округа



В Иркутске на стадионе ИрНИТУ 3 и 4 июня пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап XI летней спартакиады учащихся России. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из различных регионов Сибири.



- Иркутская область регулярно принимает чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. В этот раз мы ещё и проведём второй, межрегиональный этап XI летней Спартакиады учащихся России. По итогам этого старта будут определены сильнейшие легкоатлеты для участия в финале, который состоится в июле в Чебоксарах, - рассказал министр спорта области Павел Богатырев.



Соревнования проводятся по четырём возрастным группам: мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, юниоры до 23 лет (2000-2002 гг.р.), юниоры до 20 лет (2003-2004 гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.). От Иркутской области будут участвовать около 120 спортсменов.



В программу чемпионата и первенства СФО включены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, семиборье и десятиборье. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину, высоту и в тройном прыжке. Пройдут эстафеты 4х100 и 4х400 метров. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и грамотами.



В программе II этапа XI летней спартакиады учащихся России предусмотрены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 метров с препятствиями, прыжки с шестом, в высоту, длину, тройной прыжок, метание диска, молота, копья, толкание ядра, семиборье и десятиборье. Кроме того, легкоатлеты будут участвовать в эстафетном беге – 4х400 метров смешанная эстафета. Победители и призёры спартакиады награждаются дипломами, медалями и памятными призами.



- Турниры проводятся для выявления сильнейших легкоатлетов, которые примут участие в первенствах России и финале XI летней спартакиады учащихся России, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

