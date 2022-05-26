На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов

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Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Василия Гармаева. Турнир проходит в региональном центре единоборств. Улан-удэнцев призывают поддержать спортсменов, тем более что вход свободный.На турнире выступят сильнейшие борцы Бурятии и ведущие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской области. Также поборются спортсмены из Тывы, Хакасии, Забайкальского и Красноярского края. Сильнейший состав борцов отправит Монголия. Всего выступят более 150 борцов.В составе команды Бурятии выступят восстановившийся после травмы бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Дымчик (Ринчинов) Батомункуев и Алдар Бальжинимаев.Возрастная категория от 18 лет. К турниру также допустят и 17-летних, только им необходимо будет предоставить допуск врача и разрешение родителей.Для российских спортсменов соревнования станут генеральной репетицией перед главным стартом страны – национальным чемпионатом, который состоится в конце июля в Кызыле.- Этот турнир станет генеральной репетицией для нашей сборной перед главным стартом страны – чемпионатом России, который состоится с 22 по 26 июня в Тыве. На нём мы узнаем имена сильнейших в десяти весовых категориях, - пояснил министр спорта Бурятии Иван Козырев.Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказал постоянный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).Василий Енхоевич Гармаев – первый мастер спорта по вольной борьбе Бурятии. Первый в Бурятии судья всесоюзной и международной категорий по вольной борьбе. Он воспитал целую плеяду прославленных бурятских борцов.Именно Гармаев стал инициатором проведения в республике международного турнира по вольной борьбе на призы газеты «Сельская жизнь» с участием сборных команды более 10-ти стран мира. Этот турнир, по мнению экспертов, дал мощный импульс развитию вольной борьбы в Бурятии. Организовал и ряд других значимых турниров.Лучший тренер по вольной борьбе XX века Дмитрий Миндиашвили называл его одним из тех, кто «поставили на ноги бурятскую борьбу, создали авторитетную во всем борцовском мире школу».11.00-20.00ч. – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;17.00-17.30ч. – Торжественная церемония открытия турнира.11.00-13.00ч. – Утешительные встречи;13.00-15.00ч. – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призеров и победителей.