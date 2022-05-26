 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов

На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На турнире выступят сильнейшие борцы Бурятии, нескольких регионов и Монголии

Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Василия Гармаева. Турнир проходит в региональном центре единоборств. Улан-удэнцев призывают поддержать спортсменов, тем более что вход свободный.

На турнире выступят сильнейшие борцы Бурятии и ведущие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской области. Также поборются спортсмены из Тывы, Хакасии, Забайкальского и Красноярского края. Сильнейший состав борцов отправит Монголия. Всего выступят более 150 борцов.

В составе команды Бурятии выступят восстановившийся после травмы бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Дымчик (Ринчинов) Батомункуев и Алдар Бальжинимаев.

Возрастная категория от 18 лет. К турниру также допустят и 17-летних, только им необходимо будет предоставить допуск врача и разрешение родителей.

Для российских спортсменов соревнования станут генеральной репетицией перед главным стартом страны – национальным чемпионатом, который состоится в конце июля в Кызыле.

- Этот турнир станет генеральной репетицией для нашей сборной перед главным стартом страны – чемпионатом России, который состоится с 22 по 26 июня в Тыве. На нём мы узнаем имена сильнейших в десяти весовых категориях, - пояснил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказал постоянный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).

Василий Енхоевич Гармаев – первый мастер спорта по вольной борьбе Бурятии. Первый в Бурятии судья всесоюзной и международной категорий по вольной борьбе. Он воспитал целую плеяду прославленных бурятских борцов.

Именно Гармаев стал инициатором проведения в республике международного турнира по вольной борьбе на призы газеты «Сельская жизнь» с участием сборных команды более 10-ти стран мира. Этот турнир, по мнению экспертов, дал мощный импульс развитию вольной борьбы в Бурятии. Организовал и ряд других значимых турниров.

Лучший тренер по вольной борьбе XX века Дмитрий Миндиашвили называл его одним из тех, кто «поставили на ноги бурятскую борьбу, создали авторитетную во всем борцовском мире школу».

Программа всероссийского турнира памяти Василия Гармаева:

26 мая
11.00-20.00ч. – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
17.00-17.30ч. – Торжественная церемония открытия турнира.

27 мая
11.00-13.00ч. – Утешительные встречи;
13.00-15.00ч. – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призеров и победителей.

Вход свободный.


Возрастное ограничение 0+

спорт вольная борьба ЗГРП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожилые из отделения дневного пребывания посетили этнографический музей в Улан-Удэ
Пожилые из отделения дневного пребывания посетили этнографический музей в Улан-Удэ
Общество, 26.05.2022
В Бурятии внедряется система долговременного ухода нацпроекта «Демография»
Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом
Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Кызылом
Общество, 26.05.2022
Самолёт из Тывы встречали водяной аркой
На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов
На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов
Общество, 26.05.2022
На турнире выступят сильнейшие борцы Бурятии, нескольких регионов и Монголии
Лесной спецназ Бурятии тушит пожары в Красноярском крае
Лесной спецназ Бурятии тушит пожары в Красноярском крае
Общество, 26.05.2022
На некоторых лесных пожарах специалистам приходится работать только вручную, без техники
68 человек из более чем 4 тысяч написали Байкальский экодиктант на «отлично»
68 человек из более чем 4 тысяч написали Байкальский экодиктант на «отлично»
Общество, 26.05.2022
В сравнении с прошлым годом количество отличников уменьшилось  
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 23-летним военным
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 23-летним военным
Общество, 26.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Олег Бадмаев вырос в Курумканском районе
Жителей Бурятии приглашают вместе посадить лес
Жителей Бурятии приглашают вместе посадить лес
Общество, 26.05.2022
Массовая посадка состоится на территории заказника
«Делом помочь своим»: Добровольцы из Бурятии едут отстаивать интересы страны
«Делом помочь своим»: Добровольцы из Бурятии едут отстаивать интересы страны
Общество, 26.05.2022
Добровольцы «Боевого братства» республики призывают следовать их примеру  
Улан-Удэ очищают от заброшенных железобетонных конструкций
Улан-Удэ очищают от заброшенных железобетонных конструкций
Общество, 26.05.2022
Собирать их по городу будут на «воровайке»
Жители пригорода Улан-Удэ выступили против соседства с собачьим приютом
Жители пригорода Улан-Удэ выступили против соседства с собачьим приютом
Общество, 26.05.2022
Жители села Вознесеновка, недовольные собачьим приютом, обратились к бурятскому омбудсмену
На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии
На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии
Общество, 26.05.2022
С погибшим в ходе спецоперации Валерием Ушаковым простятся в Прибайкальском районе
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Общество, 26.05.2022
За минувшие сутки потушили два очага
В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории
В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории
Общество, 26.05.2022
К обследованию лесов Байкальской природной территории приступили лесопатологи
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
Общество, 26.05.2022
Если бы у вас был выбор: что-то поменять в нашем городе к лучшему или оставить все как есть – что бы вы выбрали?

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^