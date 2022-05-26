На всероссийском турнире в Улан-Удэ выступят более 150 борцов

Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Василия Гармаева. Турнир проходит в региональном центре единоборств. Улан-удэнцев призывают поддержать спортсменов, тем более что вход свободный.
На турнире выступят сильнейшие борцы Бурятии и ведущие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской области. Также поборются спортсмены из Тывы, Хакасии, Забайкальского и Красноярского края. Сильнейший состав борцов отправит Монголия. Всего выступят более 150 борцов.
В составе команды Бурятии выступят восстановившийся после травмы бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Арсалан Будажапов, Дымчик (Ринчинов) Батомункуев и Алдар Бальжинимаев.
Возрастная категория от 18 лет. К турниру также допустят и 17-летних, только им необходимо будет предоставить допуск врача и разрешение родителей.
Для российских спортсменов соревнования станут генеральной репетицией перед главным стартом страны – национальным чемпионатом, который состоится в конце июля в Кызыле.
- Этот турнир станет генеральной репетицией для нашей сборной перед главным стартом страны – чемпионатом России, который состоится с 22 по 26 июня в Тыве. На нём мы узнаем имена сильнейших в десяти весовых категориях, - пояснил министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказал постоянный партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).
Василий Енхоевич Гармаев – первый мастер спорта по вольной борьбе Бурятии. Первый в Бурятии судья всесоюзной и международной категорий по вольной борьбе. Он воспитал целую плеяду прославленных бурятских борцов.
Именно Гармаев стал инициатором проведения в республике международного турнира по вольной борьбе на призы газеты «Сельская жизнь» с участием сборных команды более 10-ти стран мира. Этот турнир, по мнению экспертов, дал мощный импульс развитию вольной борьбы в Бурятии. Организовал и ряд других значимых турниров.
Лучший тренер по вольной борьбе XX века Дмитрий Миндиашвили называл его одним из тех, кто «поставили на ноги бурятскую борьбу, создали авторитетную во всем борцовском мире школу».
Программа всероссийского турнира памяти Василия Гармаева:
26 мая
11.00-20.00ч. – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
17.00-17.30ч. – Торжественная церемония открытия турнира.
27 мая
11.00-13.00ч. – Утешительные встречи;
13.00-15.00ч. – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призеров и победителей.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+