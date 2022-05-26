Военный оркестр из Улан-Удэ принимает участие в фестивале в Хабаровске

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовал международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»



С 23 по 29 мая в Хабаровске проходит X международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». В рамках мероприятия в краевом дворце хоккея с мячом «Арена Ерофей» состоялось дефиле-представление оркестров-участников.



Для гостей фестиваля были исполнены классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет. Восточный военный округ традиционно представил военные оркестры из Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока и Уссурийска.



На дефиле был впервые представлен духовой оркестр «Lena River Brass» государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Галины Кривошапко, а также творческий коллектив участников проекта «АмурФест. Дети».



Кроме того, выступил военный оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, а также оркестр «Уссурийского суворовского военного училища» министерства обороны РФ.



- Фестиваль «Амурские волны-2022» завершится концертными выступлениями участников фестиваля на Комсомольской площади, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

