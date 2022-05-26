Следующий бой Георгий Кушиташвили проведёт 27 мая
В столице Армении Ереване продолжается чемпионат Европы по боксу. В соревнованиях принимает участие воспитанник бурятской школы бокса Георгий Кушиташвили. Он выступает за Грузию в весовой категории до 86 кг.
Вчера, 25 мая, спортсмен одержал победу в первом бою над итальянцем Давиде Брито и будет боксировать в четвертьфинале. 27 мая он встретится с Владимиром Мирончиковым из Сербии.
Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
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