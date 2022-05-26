Боксёр из Бурятии вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Следующий бой Георгий Кушиташвили проведёт 27 мая



В столице Армении Ереване продолжается чемпионат Европы по боксу. В соревнованиях принимает участие воспитанник бурятской школы бокса Георгий Кушиташвили. Он выступает за Грузию в весовой категории до 86 кг.



Вчера, 25 мая, спортсмен одержал победу в первом бою над итальянцем Давиде Брито и будет боксировать в четвертьфинале. 27 мая он встретится с Владимиром Мирончиковым из Сербии.

