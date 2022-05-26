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Лесной спецназ Бурятии тушит пожары в Красноярском крае

Лесной спецназ Бурятии тушит пожары в Красноярском крае
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
На некоторых лесных пожарах специалистам приходится работать только вручную, без техники

Группировка пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии работает на тушении лесных пожаров в Красноярском крае. 50 специалистов были направлены на север Красноярского края 13 мая, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Специалисты из Бурятии разбиты на две группы и находятся в разных районах – Кежемском и Эвенкийском. Они участвовали в тушении 11 лесных пожаров на общей площади около 10 тысяч га.

- В Кежемском районе стоит очень жаркая, сухая погода, осадков не было и не прогнозируется. Сейчас наша группа тушит сложный лесной пожар на площади 1500 га. Сложность заключается в том, что три возгорания объединились в один большой пожар. Работает тяжёлая спецтехника. На пожарах отмечается болотистая местность, мало ручьёв и рек. Тем не менее, возгорание локализовали. Работаем, справляемся, - сообщил замначальника регионально-диспетчерской службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Максимов.

 
Непростая обстановка складывается в Эвенкийском районе Красноярского края.

- На пожарах техники нет, работаем вручную. Участвовали в тушении лесного пожара на 10 га, ликвидировали. Сейчас группировку направляют на пожар площадью более 100 га. Пожары возникают на старых гарях – там большая захламленность, много валежника. Также тушение осложняет сильный ветер, - рассказал инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.

Сегодня в Красноярском крае действует 21 пожар на площади 15,1 тысяч га. Помимо представителей Бурятии, на тушении пожаров задействованы сотрудники федеральной Авиалесоохраны, а также представители Архангельской области, Приморской края и Ханты-Мансийского округа.





лесные пожары

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