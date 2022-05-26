В сравнении с прошлым годом количество отличников уменьшилось
Отличниками по итогам написания второго Байкальского экологического диктанта, который прошёл 12 мая в 12 регионах России, из 4,6 тыс. участников стали 68 человек. Это на восемь меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шленова.
- Отличниками стали 68 человек. В Иркутской области более 30 территорий принимали участие [в акции], а больше всего отличников - в Иркутском, Боханском, Эхирит-Булугатском, Братском, Усольском, Нижнеудинском, Тулунском районах. То, что жители Прибайкалья пишут Байкальский диктант безошибочно, это одно, но отличниками также стали один человек из Ярославля, один человек из Липецкой области, города Усмань, - сказала Вера Шленова.
Диктант также писали жители республик Бурятия, Чувашия, Марий Эл, Башкирия, Якутия, а также жители Москвы, Екатеринбурга, Пятигорска, Волгодонска Ростовской области. Всего в 12 регионах России была создана 181 площадка для написания диктанта.
Его текст подготовила и прочла участникам иркутская детская писательница Анна Масленникова. Трансляция велась с площадки Байкальского государственного университета. Испытание включало в себя проверку на знание орфографии и пунктуации, в отдельном блоке были вопросы о Байкале.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году этот диктант на «отлично» написали 76 человек. Тогда участниками диктанта стали около 2500 человек.
68 человек из более чем 4 тысяч написали Байкальский экодиктант на «отлично»
Общество, Фото:
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