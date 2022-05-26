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В Улан-Удэ пройдёт очередная массовая проверка водителей

В Улан-Удэ пройдёт очередная массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка состоится в эту пятницу

Вечером в пятницу, 27 мая, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей.

Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 23 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

О водителях в состоянии опьянения улан-удэнцев просят сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 292999, 292902 или 020. По обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.
ГИБДД водители

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