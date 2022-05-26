Проверка состоится в эту пятницу
Вечером в пятницу, 27 мая, в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей.
Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 23 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
О водителях в состоянии опьянения улан-удэнцев просят сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 292999, 292902 или 020. По обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.
В Улан-Удэ пройдёт очередная массовая проверка водителей
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