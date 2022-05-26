Жителей Бурятии приглашают вместе посадить лес

В пятницу и субботу, 27-28 мая, в заказнике «Прибайкальский» в рамках программы «Заповедный лес Бурятии» будут высаживать деревья. Все желающие могут принять участие в акции, сообщает БУ «Бурприрода».
Заказник находится в Прибайкальском районе Бурятии в селе Гурулёво. Место посадки – вблизи озера Колок. Организаторы поясняют, что ехать придётся по лесной дороге, где пройдут только полноприводные высокие автомобили. Дорожный просвет (клиренс) – от 170 мм. Это для тех, кто поедет самостоятельно.
Для остальных от озера Колок до места посадок будет организована доставка на автомобилях УАЗ. Также всех участников акции накормят. Будет организован горячий обед, чай, плюшки к чаю, питьевая вода. С собой можно взять перекус, воду, кружку, ложку, миску, нож.
Условия походные.
В наличии: 10 штыковых лопат, 6 топоров, 2 бензопилы, 14 мечей Колесова. С собой можно взять с собой личный инвентарь – используется для расчистки территории от сгоревших деревьев.
Одежда должна быть закрытая рабочая/походная. Кроме того, организаторы сообщили о наличии клещей: «Клещей мало, но они есть». Обязательно должен быть головной убор, рабочие перчатки, обувь с твёрдой подошвой (не обязательно, но будет удобнее).
Поскольку посадки будут проводиться на особо охраняемой территории, необходимо подать поимённый список участников и автомобилей. Поэтому предварительно нужно связаться с организаторами.
Время:
- 9:00 общий сбор у дорожного знака «Гурулёво» на въезде в село;
- 10:00 приезд к оз. Колок, пересадка в УАЗы;
- около 12:00 начало работ; - 14:00 обед;
- около 18:00 окончание работ.
- Ждём вас в наших рядах, - призывают в «Бурприроде».
Всем, кто едет, необходимо связаться с Романом (+79131152374) или написать в личные сообщения до 20:00 четверга (26 мая) для пятничного выезда и до 22:00 пятницы (27 мая) для субботнего выезда.
- Ждём вас в наших рядах, - призывают в «Бурприроде».
Всем, кто едет, необходимо связаться с Романом (+79131152374) или написать в личные сообщения до 20:00 четверга (26 мая) для пятничного выезда и до 22:00 пятницы (27 мая) для субботнего выезда.