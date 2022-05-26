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Улан-Удэ очищают от заброшенных железобетонных конструкций

Улан-Удэ очищают от заброшенных железобетонных конструкций
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Собирать их по городу будут на «воровайке»

В Улан-Удэ приступили к ликвидации бесхозных железобетонных конструкций по всему городу. Рабочие уберут бесхозные плиты, блоки, старые бордюры.

- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ранее мы приобрели специализированную технику — кран-манипулятор, который в народе называют «воровайка». В этом году мы начали очищать территории от ненужных заброшенных бетонных блоков, обломков, бордюров и плит, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Районные администрации составили списки адресов, где необходимо выполнить работы. На сегодня сотрудники комбината уже очистили первые три объекта в Советском районе: мкрн. Аэропорт, вблизи дома 32, улица Строителей, вблизи дома 7, ул. Михалева, вблизи дома 29а/1.

Всего будут убраны ненужные конструкции почти на 70 участках, рассказали в пресс-службе комбината по благоустройству.



уборка

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