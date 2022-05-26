Улан-Удэ очищают от заброшенных железобетонных конструкций









В Улан-Удэ приступили к ликвидации бесхозных железобетонных конструкций по всему городу. Рабочие уберут бесхозные плиты, блоки, старые бордюры.- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ранее мы приобрели специализированную технику — кран-манипулятор, который в народе называют «воровайка». В этом году мы начали очищать территории от ненужных заброшенных бетонных блоков, обломков, бордюров и плит, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.Районные администрации составили списки адресов, где необходимо выполнить работы. На сегодня сотрудники комбината уже очистили первые три объекта в Советском районе: мкрн. Аэропорт, вблизи дома 32, улица Строителей, вблизи дома 7, ул. Михалева, вблизи дома 29а/1.Всего будут убраны ненужные конструкции почти на 70 участках, рассказали в пресс-службе комбината по благоустройству.