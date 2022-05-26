Жители пригорода Улан-Удэ выступили против соседства с собачьим приютом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жители села Вознесеновка, недовольные собачьим приютом, обратились к бурятскому омбудсмену



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жители тарбагатайского села Вознесеновка. Они пожаловались на неудобства от собачьего приюта «Возрождение», который находится неподалёку. Местные жители просят запретить расширение территории приюта для бездомных собак. А также выступают за то, чтобы и вовсе перенести его подальше от жилых домов.



Юлия Жамбалова инициировала проверку.



- Управление Росреестра выявило, что часть земель используется арендатором в отсутствие воли собственника этого участка. Вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщила уполномоченный по правам человека на своей странице в соцсети.



В свою очередь, в районной администрации заверили, что дальнейшее увеличение площади для приюта не планируется. Во ходе выездной встречи с руководством приюта удалось договориться о совместном решении вопросов обеспечения безопасности сельчан, рассказали в районной администрации.



Проверку провела и Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



- Были выявлены нарушения: жидкие бытовые отходы сливались в негерметичные выгребные ямы. Печи эксплуатировались без постановки их на учёт в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду. По данному факту руководителю приюта внесено представление об устранении нарушений закона, - сообщила Юлия Жамбалова.



Кроме того, выяснилось, что в приюте нет помещения для проведения хирургических операций животным. Такое помещение, оказывается, необходимо по закону. На некоторых собаках не обнаружили бирок. Так что представление руководству приюта внесло также управление ветеринарии.





