На площади Советов в Улан-Удэ проведут городскую зарядку

К участию приглашают всех горожан



31 мая на главной площади столицы Бурятии фитнес-тренер Елена Воейкова проведёт тридцатиминутную зарядку для горожан. Начало акции в 8:00.



- Приходите на небольшую утреннюю тренировку! Начнём рабочий день бодро и весело! – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Городская зарядка «Мы за ЗОЖ» посвящена Всемирному дню без табака и Году здоровья и активного долголетия.



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