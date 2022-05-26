К участию приглашают всех горожан
31 мая на главной площади столицы Бурятии фитнес-тренер Елена Воейкова проведёт тридцатиминутную зарядку для горожан. Начало акции в 8:00.
- Приходите на небольшую утреннюю тренировку! Начнём рабочий день бодро и весело! – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Городская зарядка «Мы за ЗОЖ» посвящена Всемирному дню без табака и Году здоровья и активного долголетия.
Возрастное ограничение 0+
На площади Советов в Улан-Удэ проведут городскую зарядку
Общество, Фото:
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