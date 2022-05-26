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На площади Советов в Улан-Удэ проведут городскую зарядку

На площади Советов в Улан-Удэ проведут городскую зарядку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашают всех горожан

31 мая на главной площади столицы Бурятии фитнес-тренер Елена Воейкова проведёт тридцатиминутную зарядку для горожан. Начало акции в 8:00.

- Приходите на небольшую утреннюю тренировку! Начнём рабочий день бодро и весело! – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Городская зарядка «Мы за ЗОЖ» посвящена Всемирному дню без табака и Году здоровья и активного долголетия.

Возрастное ограничение 0+
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