В Иркутске день города отпразднуют 4 июня

После двухлетнего перерыва все мероприятия пройдут в очном формате



День города в Иркутске отметят 4 июня. План мероприятий, которые проведут в очном формате, обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию.



Праздничная программа «Иркутск – город на Ангаре» начнётся в 10:00 у памятника Александру III. Площадку откроет большая общегородская зарядка (0+) от фитнес-центров Иркутска, которая будет проходить с 10:00 до 12:00. С 12:00 до 14:00 состоится гала-концерт «Танцующий город» (0+) в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель». После с 14:00 до 16:00 на сцене выступят творческие коллективы города (6+).



В 16:00 откроется летний джазовый сезон и международный фестиваль «Джаз на Байкале» (6+). С 17:00 до 19:00 пройдёт традиционный вокальный конкурс «Голос моего города» (0+). Завершится праздник у памятника Александру III концертом иркутской музыкальной группы «Pina Colada» (18+).



На острове Конный с 13:00 до 18:00 для юных иркутян планируется концертная программа «Сказки Ангары» (0+). Для детей проведут акцию в формате открытого микрофона, интерактивные игры, будут работать аниматоры и детская дискотека.



В рамках празднования 361-летия Иркутска на острове Юность запланированы спортивные мероприятия: соревнования по паркуру (0+), мастер-классы по капоэйра и стойке на руках (0+), прыжки на батуте (0+), интерактив с устройством виртуальной реальности (6+) и уроки игры на барабанах для всех желающих (0+).



На улице Урицкого с 11:00 до 19:00 иркутяне смогут посетить фестиваль моды, дизайна и образования в сфере одежды (6+).



Главная сцена празднования Дня города будет установлена на площади графа Сперанского. С 19:00 до 22:30 городские творческие коллективы порадуют иркутян большим концертом «С днём рождения, Иркутск!» (6+). День города завершится в 22:30 праздничным фейерверком (0+) с музыкальным сопровождением на Нижней Набережной.



Для удобства иркутян и гостей города работа общественного транспорта продлена до 24:00. С 17:00 будет закрыто движение на улице Сухэ-Батора, Сурикова, а также вокруг сквера имени Кирова.



Кроме этого, праздничные мероприятия ко Дню города запланированы во всех округах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

