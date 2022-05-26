Иркутск принимает всероссийские соревнования по боулингу

Турнир продлится до 29 мая



26 мая в Иркутске прошло открытие всероссийских соревнований по боулингу. В этот день состоялись личные первенства у мужчин и женщин.



В турнире принимают участие более 90 спортсменов из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Омска, Томска, Сочи, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга и других российских городов. Местом проведения соревнований стал боулинг-центр «7 миля», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



27 мая пройдёт финальная часть командных соревнований у мужчин и женщин. 28 мая состоится финальная часть парных соревнований у мужчин, женщин и смешанных.



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