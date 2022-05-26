 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории

В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории
Общество,  Фото:Центр защиты леса Бурятии
К обследованию лесов Байкальской природной территории приступили лесопатологи

Началось первое в этом году экспедиционное обследование лесов на Байкальской природной территории. Лесопатологи Бурятии приступили к работе в лесах Джидинского лесничества. На протяжении 11 дней им предстоит обследовать лес на наличие угроз здоровью деревьев, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

Перед началом работ по лесопатологическому мониторингу сотрудники прошли совместную тренировку. На маршруте протяжённостью около 15 километров они обследовали лес – преимущество хвойный, лиственничный.

- Такие тренировки – обязательная часть экспедиционных обследований. Это, можно сказать, разогрев, - сообщил начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Иван Марченко. - Сегодня сотрудники определили на выбранной площади породный состав, полноту, высоту, диаметр деревьев. Попутно был подсчитан подрост на лесном участке, погибшем от сплошного объедания сибирским шелкопрядом.

После тренировки лесопатологи разделились на шесть полевых групп и выдвинулись по запланированным маршрутам на высокопроходимой технике.

- Байкальская природная территория - особо ценная зона не только для нашей республики, но и для всей страны, - подчеркнул заместитель директора Центра защиты леса Бурятии Дмитрий Гаевой. - Важно вовремя обнаружить угрозы лесным насаждениям, поскольку это залог сохранения здоровья леса - части экосистемы природной территории Байкала.

Лесопатологи обследуют 13 маршрутных ходов протяжённостью свыше 200 километров в лесах Джидинского лесничества. Также им предстоит собирать образцы для генетических исследований лесных ресурсов.

Всего в этом году сотрудникам Центра защиты леса Бурятии предстоит совершить шесть экспедиционных обследований Байкальской природной территории.
Лес деревья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии
На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии
Общество, 26.05.2022
С погибшим в ходе спецоперации Валерием Ушаковым простятся в Прибайкальском районе
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Общество, 26.05.2022
За минувшие сутки потушили два очага
В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории
В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории
Общество, 26.05.2022
К обследованию лесов Байкальской природной территории приступили лесопатологи
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
Общество, 26.05.2022
Если бы у вас был выбор: что-то поменять в нашем городе к лучшему или оставить все как есть – что бы вы выбрали?
Коронавирус в Бурятии унёс жизнь ещё одного больного
Коронавирус в Бурятии унёс жизнь ещё одного больного
Общество, 26.05.2022
Суточный прирост заболевших опасений не вызывает  
В Улан-Удэ дети опять катаются с откосов на Элеваторе
В Улан-Удэ дети опять катаются с откосов на Элеваторе
Общество, 26.05.2022
Склон с «туалетной плиткой» прекрасно скользит в любое время года
В Бурятии прокурор через суд добивается санузла в ИВС
В Бурятии прокурор через суд добивается санузла в ИВС
Общество, 26.05.2022
Изолятор временного содержания не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку
Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку
Общество, 26.05.2022
Мужчину отправили в колонию строгого режима 
В Бурятии проведут чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии проведут чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 26.05.2022
Также состоится первенство республики
На Байкале состоится фестиваль плавания на открытой воде
На Байкале состоится фестиваль плавания на открытой воде
Общество, 26.05.2022
Заплывы пройдут в акватории Малого моря
В Бурятии ветрено и дождливо
В Бурятии ветрено и дождливо
Общество, 26.05.2022
Максимальная температура воздуха составит +30
В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»
В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»
Общество, 25.05.2022
Фестиваль пройдёт на Спасском острове
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Хатан-Дархан 2022»
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Хатан-Дархан 2022»
Общество, 25.05.2022
Мастерицы региона соберутся в ленд-арт парке «Тужи»
В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»
В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»
Общество, 25.05.2022
Историческая часть здания останется не тронутой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^