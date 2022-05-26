В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

К обследованию лесов Байкальской природной территории приступили лесопатологи



Началось первое в этом году экспедиционное обследование лесов на Байкальской природной территории. Лесопатологи Бурятии приступили к работе в лесах Джидинского лесничества. На протяжении 11 дней им предстоит обследовать лес на наличие угроз здоровью деревьев, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



Перед началом работ по лесопатологическому мониторингу сотрудники прошли совместную тренировку. На маршруте протяжённостью около 15 километров они обследовали лес – преимущество хвойный, лиственничный.



- Такие тренировки – обязательная часть экспедиционных обследований. Это, можно сказать, разогрев, - сообщил начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Иван Марченко. - Сегодня сотрудники определили на выбранной площади породный состав, полноту, высоту, диаметр деревьев. Попутно был подсчитан подрост на лесном участке, погибшем от сплошного объедания сибирским шелкопрядом.



После тренировки лесопатологи разделились на шесть полевых групп и выдвинулись по запланированным маршрутам на высокопроходимой технике.



- Байкальская природная территория - особо ценная зона не только для нашей республики, но и для всей страны, - подчеркнул заместитель директора Центра защиты леса Бурятии Дмитрий Гаевой. - Важно вовремя обнаружить угрозы лесным насаждениям, поскольку это залог сохранения здоровья леса - части экосистемы природной территории Байкала.



Лесопатологи обследуют 13 маршрутных ходов протяжённостью свыше 200 километров в лесах Джидинского лесничества. Также им предстоит собирать образцы для генетических исследований лесных ресурсов.



Всего в этом году сотрудникам Центра защиты леса Бурятии предстоит совершить шесть экспедиционных обследований Байкальской природной территории.

