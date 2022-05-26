Областной праздник пройдёт в Усолье-Сибирском
В Иркутской области региональный татаро-башкирский народный праздник «Сабантуй» состоится 4 июня в городе Усолье-Сибирское. Мероприятие пройдёт на площадке озера Молодёжное. В празднике примут участие 15 районов области, творческие коллективы, национально-культурные центры.
В рамках праздника проведут фестиваль фольклорных коллективов, конкурс детского и юношеского творчества, фестиваль национальной кухни, соревнования по национальной борьбе «Курэш» и народные игры, эстафету, перетягивание каната и заключительный концерт со звёздами Республики Татарстан.
Программа праздника
10:00-11:00 - Заезд участников. Регистрация. Жеребьёвка
11:00-16:00 - Национальная борьба «Курэш»
12:00-13:00 - Церемония открытия. Парад
13:00-16:00 - Культурная программа: фестиваль фольклорных коллективов, конкурс детского и юношеского творчества «Алтын Кәләпүш» («Золотой Каляпуш»), фестиваль национальной кухни
14:00-16:00 - Народные игры
16:00-17:00 – Концерт с участием артистов из Республики Татарстан
Напомним, что в Бурятии «Байкальский Сабантуй» отпразднуют в Усть-Кяхте.
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В Иркутской области отметят Сабантуй
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