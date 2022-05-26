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В парке Улан-Удэ опять раздадут бездомных животных

В парке Улан-Удэ опять раздадут бездомных животных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры привезут на мероприятие 20 четвероногих, оставшихся без хозяев

28 мая в столице Бурятии пройдёт ярмарка-раздача бездомных собак. Она состоится в парке имени С.Н. Орешкова с 10:00 до 16:00.

Волонтёры привезут на мероприятие 20 животных из приютов подрядных организаций по отлову. Все четвероногие привиты и стерилизованы. Посетители во время выставки смогут пообщаться с животными, узнать об их характере, привычках и особенностях и взять себе питомца. Желающие могут привезти лакомства и корм для животных.

Также питомца можно будет взять только на летний период в рамках акции «С другом на дачу». Акция подходит тем, кто уезжает летом на дачу, а также всех, кто просто очень любит животных, но боится ответственности.

- С окончанием дачного сезона мы отмечаем увеличение числа безнадзорных животных. Безответственные горожане выбрасывают за ненадобностью собак, которые верно служили им, защищали дачи в летний период. Чтобы предотвратить осенний всплеск безнадзорных животных мы запускаем акцию «С другом на дачу», - рассказали в комитете городского хозяйства.

Временный владелец обязан заботиться, ухаживать и содержать животное, а по окончанию действия договора вернуть животное в приют либо оставить у себя, перезаключив договор.

- Всего в приютах содержится 1270 отловленных животных, которые ищут новых хозяев, - пояснили в управление по информационной политике Улан-Удэ.

Напомним, первая ярмарка-раздача бездомных животных прошла 7 мая в парке «Юбилейный». Тогда хозяев обрели 12 бездомных животных.

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