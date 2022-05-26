Склон с «туалетной плиткой» прекрасно скользит в любое время года
И зимой, и летом дети катаются с опасной «горки» в районе Элеватора в Улан-Удэ. Плитка, названная в народе «туалетной», которой облицованы склоны, довольно скользкая. Этим она и привлекает ребятишек.
Накануне горожанин вновь заметил на этой горке детей. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Опасное развлечение! Дети на Элеваторе катаются, на замечания взрослых не реагируют, - рассказал автор видео.
Зимой здесь также не раз видели катающихся с откосов детей. Присыпанный снегом склон становится более скользким. В декабре свидетелями таких «покатушек» стали подписчики паблика «Аноним 03». Тогда горожане тоже обеспокоились опасностью развлечения, поскольку есть риск врезаться в бетонное ограждение или угодить в прохожих.
Однако дни «туалетной плитки» скоро будут сочтены. В этом году по итогам онлайн-голосования администрация города решила, что откосы покроют цветными бетонными модулями.
В Улан-Удэ дети опять катаются с откосов на Элеваторе
Общество, Фото:
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