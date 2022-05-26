У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор

Прямо сейчас у всех улан-удэнцев есть возможность повлиять на благоустройство города. Но времени осталось совсем немного.
До 30 мая проходит голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете принять в нем участие.
Зачем все это нужно?
Благоустройство территорий – это большие расходы. Для этого требуется федеральное финансирование. Федеральный центр оценивает потребность в выделении средств регионам и городам по активности граждан.
Именно для этого проводится голосование на сайте 03.gorodsreda.ru.
В 2021 году в рамках предварительного голосования были выбраны две территории в Улан-Удэ:
1) Бульвар Сиреневый
2) Сквер Яблоневый
Теперь важно проголосовать за дизайн-проекты по каждому из этих объектов.
Голосование проходит на сайте 03.gorodsreda.ru
Для авторизации на сайте необходимо иметь учётную запись на «Госуслугах». Учётная запись должна быть подтверждённой. В профиле «Госуслуг» должна быть привязана электронная почта, а также указан адрес регистрации.
Этого достаточно для того, чтобы проголосовать.
Давайте вместе покажем, что мы активные граждане и выступаем за благоустройство города!
Управление по информационной политике Улан-Удэ