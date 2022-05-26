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У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор

У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Если бы у вас был выбор: что-то поменять в нашем городе к лучшему или оставить все как есть – что бы вы выбрали?

Прямо сейчас у всех улан-удэнцев есть возможность повлиять на благоустройство города. Но времени осталось совсем немного.

До 30 мая проходит голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете принять в нем участие.

Зачем все это нужно?

Благоустройство территорий – это большие расходы. Для этого требуется федеральное финансирование. Федеральный центр оценивает потребность в выделении средств регионам и городам по активности граждан.
Именно для этого проводится голосование на сайте 03.gorodsreda.ru.

В 2021 году в рамках предварительного голосования были выбраны две территории в Улан-Удэ:
1) Бульвар Сиреневый
2) Сквер Яблоневый
Теперь важно проголосовать за дизайн-проекты по каждому из этих объектов.

Голосование проходит на сайте 03.gorodsreda.ru
Для авторизации на сайте необходимо иметь учётную запись на «Госуслугах». Учётная запись должна быть подтверждённой. В профиле «Госуслуг» должна быть привязана электронная почта, а также указан адрес регистрации.

Этого достаточно для того, чтобы проголосовать.

Давайте вместе покажем, что мы активные граждане и выступаем за благоустройство города!

Управление по информационной политике Улан-Удэ


администрацияУУ Улан-Удэ благоустройство

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