Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку

Мужчину отправили в колонию строгого режима



Ранее неоднократно судимый житель посёлка Заиграево вновь предстал перед судом.



В апреле 2021 подсудимый проник в незапертую квартиру инвалида, откуда украл деньги и имущество потерпевшей на общую сумму свыше 14 тысяч рублей. В июне, находясь в квартире у другой жительницы села, воспользовавшись тем, что она уснула, украл из кармана её одежды деньги.



- Суд назначил наказание виновному в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со взысканием ущерба обеим потерпевшим, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

