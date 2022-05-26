Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку

Мужчину отправили в колонию строгого режима
Ранее неоднократно судимый житель посёлка Заиграево вновь предстал перед судом.
В апреле 2021 подсудимый проник в незапертую квартиру инвалида, откуда украл деньги и имущество потерпевшей на общую сумму свыше 14 тысяч рублей. В июне, находясь в квартире у другой жительницы села, воспользовавшись тем, что она уснула, украл из кармана её одежды деньги.
- Суд назначил наказание виновному в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со взысканием ущерба обеим потерпевшим, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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