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Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку

Житель Бурятии обчистил квартиру инвалида и спящую односельчанку
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию строгого режима

Ранее неоднократно судимый житель посёлка Заиграево вновь предстал перед судом.

В апреле 2021 подсудимый проник в незапертую квартиру инвалида, откуда украл деньги и имущество потерпевшей на общую сумму свыше 14 тысяч рублей. В июне, находясь в квартире у другой жительницы села, воспользовавшись тем, что она уснула, украл из кармана её одежды деньги.

- Суд назначил наказание виновному в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со взысканием ущерба обеим потерпевшим, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
кража суд приговор

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