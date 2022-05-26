Максимальная температура воздуха составит +30
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая по республике переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +25,+30, местами +18,+23, по северу и Прибайкалью при дожде +11,+16.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +28,+30.
В Бурятии ветрено и дождливо
Общество, Фото:
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