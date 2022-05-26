В Бурятии ветрено и дождливо

Максимальная температура воздуха составит +30



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая по республике переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +25,+30, местами +18,+23, по северу и Прибайкалью при дожде +11,+16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +28,+30.

