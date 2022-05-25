На территории возникла опасность возникновения лесных пожаров
В природном заповеднике «Джергинский» Курумканского района Бурятии с 25 мая начался пожароопасный сезон на территории лесничества. Соответствующий приказ был опубликован на сайте учреждения.
- В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной среднеустойчивой температуры воздуха, установилась реальная опасность возникновения лесных пожаров, - сообщает пресс-служба заповедника.
Напомним, что в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике пожароопасный сезон наступил с 15 мая.
В Джергинском заповеднике Бурятии объявлен пожароопасный сезон
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