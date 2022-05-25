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В Джергинском заповеднике Бурятии объявлен пожароопасный сезон

В Джергинском заповеднике Бурятии объявлен пожароопасный сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
На территории возникла опасность возникновения лесных пожаров

В природном заповеднике «Джергинский» Курумканского района Бурятии с 25 мая начался пожароопасный сезон на территории лесничества. Соответствующий приказ был опубликован на сайте учреждения.

- В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной среднеустойчивой температуры воздуха, установилась реальная опасность возникновения лесных пожаров, - сообщает пресс-служба заповедника.

Напомним, что в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике пожароопасный сезон наступил с 15 мая
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