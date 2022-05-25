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В Бурятии на смену жаре придут дожди с грозами

В Бурятии на смену жаре придут дожди с грозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К субботе похолодает до 14 градусов

К выходным в Бурятии ухудшится погода, предупредили синоптики.

Всю неделю в республике стояла жаркая летняя погода. Столбик термометра поднимался выше 30-и градусов. Однако вскоре несколько похолодает.

Уже завтра, 26 мая, ожидаются дожди, грозы и ветер. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +25,+30, местами +18,+23, по северу и Прибайкалью при дожде +11,+16.

26 мая ожидается 5 (наивысший) класс пожарной опасности в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском и Хоринском. 4 класс прогнозируется на в Улан-Удэ, Баунтовском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.

В пятницу, 27 мая, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +7,+12, местами 0,+5, днём +17,+22, местами +7,+12.

В субботу, 28 мая, погода окончательно испортится. Местами ожидаются небольшие дожди, по юго-западу и северу до умеренных, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -1,-6, днём +14,+19, местами +4,+9. 
прогноз погоды

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