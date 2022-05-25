Работы завершатся этой осенью
В Улан-Удэ начались работы по ремонту здания Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в рамках подготовки к юбилею Бурятии.
– Сейчас мы активно готовимся к празднованию столетия республики в 2023 году. Министерство культуры Бурятии инициировало ремонт и реставрацию объектов культуры, где будут проходить праздничные мероприятия. Для Русского драматического театра в рамках федеральной программы выделено 9,15 млн рублей на ремонтные работы. И из регионального бюджета – также 9,15 млн рублей для текущего ремонта и укрепления материально-технической базы театра, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Запланирован ремонт кровли здания театра и карнизов с заменой водосточной системы, устройство гидроизоляции тротуара над помещением разгрузочной театра и навеса над открытой частью крыльца Малой сцены для исключения протекания дождевых вод в помещение кафе.
Кроме того, будет произведена замена приточной вентиляционной установки, которая обслуживает зрительный зал.
Также в Русском драматическом театре пройдёт ремонт фасада и парадной входной группы, бесшовного резинового покрытия под балконом у центрального входа и на крыльце Малой сцены. Будут отремонтированы помещения театра, которые были подвержены протечке, произведено устройство отмостки вдоль задней части здания театра, устанавливается приточно-вытяжная вентиляция в сварочном цехе.
В настоящий момент уже идут подготовительные работы, включающие закупку и поставку необходимых материалов, демонтажные работы, подготовка металлоконструкций.
- Ремонтные работы, запланированные на этот год, завершатся осенью, - сообщает пресс-служба театра.
В Улан-Удэ начался ремонт Русского драмтеатра
Общество, Фото:
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