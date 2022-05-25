Бурятский певец ищет спонсоров для съёмок клипа







- Всё лето я буду заниматься своим репертуаром, будут перепевать всё по-новому, потому что на осень большие планы, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.



Осенью он планирует снять клип, «добить» сольный концерт, который - Всё лето я буду заниматься своим репертуаром, будут перепевать всё по-новому, потому что на осень большие планы, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.Осенью он планирует снять клип, «добить» сольный концерт, который сорвался в 2020 году из-за ковидных ограничений . Тогда в программе гостем была звезда начала «нулевых» – певец Данко. Однако грядущий концерт будет без него, поскольку формат концерта уже немного изменился. Подробности артист пообещал сообщить позднее.

Бурятский певец Чингис Ли и композитор Цырен Шойжонимаев готовят новый музыкальный проект.Они хотят снять клип на песню «Одиночество». Слова песни написал известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ – автор хитов «Шарманка», «Как упоительны в России вечера», «Акапулько», «Я вышла на Пикадилли», «Мои финансы поют романсы», «Девочка» и многих других.Песня родилась на берегу озера Байкал ещё в 2004 году, когда Виктор Пеленягрэ приехал в Улан-Удэ с презентацией книги. Цырену Шойжонимаеву особенно понравилось одно из стихотворений, на побережье он придумал музыку, и так появилось творение. Тогда же было решено, что песню исполнит Чингис Ли. Однако пока поклонники звезды бурятской эстрады так и не услышали её.Клип планируют снимать в Санкт-Петербурге осенью. Для реализации задуманного творческий союз ищет спонсоров.«Приглашаем к сотрудничеству представителей бизнеса, меценатов, любителей эстрады и шансона и просто всех желающих оказать проекту поддержку!» - говорится в сообщении в группе певца.Вообще Чингис Ли готовит новый альбом. Он исполнит старые песни по-новому. Певец начинает сотрудничество с аранжировщиками из города Нур-Султана (Казахстан) и Москвы. Последний делал аранжировки для шоу «Голос. Дети» (0+). По словам Чингиса, мегахиты «Арюна»,«Залуу уе саг»,«Облака», «Улаалзай» зазвучат в новых аранжировках.