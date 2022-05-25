В Бурятии с 95-летием поздравили старейшего музыканта

Юбиляр проработал в оркестре до 85 лет



21 мая исполнилось 95 лет старейшему музыканту в Бурятии Маю Петровичу Богданову. Поздравить юбиляра пришли представители театра оперы и балета, а также его ученики, сообщает пресс-служба театра.



Именинник стал заниматься музыкой в кружке ещё в 1941 году в железнодорожном училище. Окончив учёбу, Май Петрович работал кочегаром на паровозе, затем помощником машиниста. В 1944 году молодой железнодорожник становится артистом хора театра оперы и балета.



Потеряв голос, в 1945 Май Богданов проходит обучение в Свердловской консерватории игре на валторне. В этом же году он приступает к работе в оркестре Бурятского театра оперы и балета. Юбиляр проработает в оркестре до 85 лет. Кроме работы в театре, он также преподавал в музыкальном училище. В настоящее время многие его ученики работают в театре артистами оркестра.

