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Бурятский омбудсмен навестила в госпитале земляков-военных

Бурятский омбудсмен навестила в госпитале земляков-военных
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Юлия Жамбалова рассказала, что бойцы находятся в хорошем настроении

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова во время визита в Санкт-Петербург навестила военных из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, проходящих лечение.

- Я передала тёплые слова благодарности и поддержки от всех жителей Бурятии, пообщалась с каждым, записала просьбы и готова помочь каждому в пределах своих полномочий. Также передала сладкие приветы и подарки ребятам от жителей села Можайка Еравнинского района, а от ребят из Селенгинского района - письма-приветы. Наши ребята, несмотря на ранения, находятся в хорошем настроении, обладают высоким боевым духом! – написала Юлия Жамбалова.

Также она поблагодарила врачей и весь медицинский персонал врачам за заботу, лечение и внимание, которые они оказывают раненым.


Вместе с руководителем Санкт-Петербургского фонда поддержки и развития бурятской культуры «Ая Ганга» Цырендари Самбуевой и координатором Еленой Жалсаповой Юлия Жамбалова побывала в разных отделениях Военно-медицинской академии имени Кирова: военно-полевая хирургия (ВПХ), ТУВ-1, нейрохирургия, травматология, факультетская хирургия, общая хирургия.

Представители фонда «Ая Ганга» каждые выходные готовят буузы и навещают военных, которые проходят лечение в клиниках и госпиталях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фонда «Ая Ганга» более 20 лет успешно реализует проекты и проводит мероприятия по развитию и поддержке культуры Бурятии в северной столице. 
уполномоченный по правам человека военнослужащие

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