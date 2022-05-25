Бурятский омбудсмен навестила в госпитале земляков-военных





Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова во время визита в Санкт-Петербург навестила военных из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, проходящих лечение.- Я передала тёплые слова благодарности и поддержки от всех жителей Бурятии, пообщалась с каждым, записала просьбы и готова помочь каждому в пределах своих полномочий. Также передала сладкие приветы и подарки ребятам от жителей села Можайка Еравнинского района, а от ребят из Селенгинского района - письма-приветы. Наши ребята, несмотря на ранения, находятся в хорошем настроении, обладают высоким боевым духом! – написала Юлия Жамбалова.Также она поблагодарила врачей и весь медицинский персонал врачам за заботу, лечение и внимание, которые они оказывают раненым.Вместе с руководителем Санкт-Петербургского фонда поддержки и развития бурятской культуры «Ая Ганга» Цырендари Самбуевой и координатором Еленой Жалсаповой Юлия Жамбалова побывала в разных отделениях Военно-медицинской академии имени Кирова: военно-полевая хирургия (ВПХ), ТУВ-1, нейрохирургия, травматология, факультетская хирургия, общая хирургия.Представители фонда «Ая Ганга» каждые выходные готовят буузы и навещают военных, которые проходят лечение в клиниках и госпиталях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Фонда «Ая Ганга» более 20 лет успешно реализует проекты и проводит мероприятия по развитию и поддержке культуры Бурятии в северной столице.