 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

На Байкале состоится фестиваль плавания на открытой воде

На Байкале состоится фестиваль плавания на открытой воде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заплывы пройдут в акватории Малого моря

С 23 по 28 июля на Байкале пройдёт открытый фестиваль Иркутской области по плаванию на открытой воде «Baikal Swim Fest». Мероприятие состоится в посёлке Сахюрта, в акватории Малого моря.

К участию в фестивале допускаются члены клубов, секций, федераций плавания, а также отдельные участники, имеющие опыт плавания на открытой воде. Возраст участников не ограничен (с учётом допуска врача и опыта плавания).

24 июля в 10:00 состоится открытие фестиваля. В 11:30 стартует заплыв «Стрела кочевника» на 1,6 км. 25 июля с 10:00 пройдут заплывы на дистанции 50 м, 100 м, 500 м вольным стилем и 200 м брассом. В 15:00 состоится эстафета с препятствиями 4х50 м.

26 июля в 12:00 начнётся заплыв «Путь Чингисхана» на 2,7 км. 27 июля в 12:00 будет проведён финальный заплыв «Открытый Байкал» на 4,5 км. В 20:00 состоится закрытие соревнований.

Победителей и призёров в личном зачёте определят раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, в каждом виде программы. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Байкал Иркутская область фестиваль плавание заплыв спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветрено и дождливо
В Бурятии ветрено и дождливо
Общество, 26.05.2022
Максимальная температура воздуха составит +30
В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»
В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»
Общество, 25.05.2022
Фестиваль пройдёт на Спасском острове
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Хатан-Дархан 2022»
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Хатан-Дархан 2022»
Общество, 25.05.2022
Мастерицы региона соберутся в ленд-арт парке «Тужи»
В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»
В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»
Общество, 25.05.2022
Историческая часть здания останется не тронутой
В Джергинском заповеднике Бурятии объявлен пожароопасный сезон
В Джергинском заповеднике Бурятии объявлен пожароопасный сезон
Общество, 25.05.2022
На территории возникла опасность возникновения лесных пожаров
В Бурятии состоится очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии состоится очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 25.05.2022
Открытые соревнования пройдут в Мухоршибирском районе
В Улан-Удэ начался ремонт Русского драмтеатра
В Улан-Удэ начался ремонт Русского драмтеатра
Общество, 25.05.2022
Работы завершатся этой осенью
Волейболисты Бурятии стали призёрами всероссийского фестиваля
Волейболисты Бурятии стали призёрами всероссийского фестиваля
Общество, 25.05.2022
Команда заняла третье место по волейболу сидя
В посёлке Бурятии прошла первая литургия в строящемся храме
В посёлке Бурятии прошла первая литургия в строящемся храме
Общество, 25.05.2022
Богослужение сопровождалось колокольным звоном
В честь юбилея Иркутской области в Москве высадили деревья
В честь юбилея Иркутской области в Москве высадили деревья
Общество, 25.05.2022
Организатором акции выступило областное правительство
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество, 25.05.2022
В столице республики прошёл региональный этап школьных соревнований
В Забайкалье муниципальный район преобразован в округ
В Забайкалье муниципальный район преобразован в округ
Общество, 25.05.2022
В крае создан Тунгокоченский муниципальный округ
В Улан-Удэ МЧС «спасло» четырёх медиков
В Улан-Удэ МЧС «спасло» четырёх медиков
Общество, 25.05.2022
В одной из больниц республики прошли пожарные учения
Тайбоксёры Бурятии завоевали 18 медалей в Иркутске
Тайбоксёры Бурятии завоевали 18 медалей в Иркутске
Общество, 25.05.2022
Победителями соревнований стали 6 спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^