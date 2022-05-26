На Байкале состоится фестиваль плавания на открытой воде

Заплывы пройдут в акватории Малого моря



С 23 по 28 июля на Байкале пройдёт открытый фестиваль Иркутской области по плаванию на открытой воде «Baikal Swim Fest». Мероприятие состоится в посёлке Сахюрта, в акватории Малого моря.



К участию в фестивале допускаются члены клубов, секций, федераций плавания, а также отдельные участники, имеющие опыт плавания на открытой воде. Возраст участников не ограничен (с учётом допуска врача и опыта плавания).



24 июля в 10:00 состоится открытие фестиваля. В 11:30 стартует заплыв «Стрела кочевника» на 1,6 км. 25 июля с 10:00 пройдут заплывы на дистанции 50 м, 100 м, 500 м вольным стилем и 200 м брассом. В 15:00 состоится эстафета с препятствиями 4х50 м.



26 июля в 12:00 начнётся заплыв «Путь Чингисхана» на 2,7 км. 27 июля в 12:00 будет проведён финальный заплыв «Открытый Байкал» на 4,5 км. В 20:00 состоится закрытие соревнований.



Победителей и призёров в личном зачёте определят раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, в каждом виде программы. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

