Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ

Список почётных граждан Улан-Удэ пополнил генерал-лейтенант Валерий Солодчук
Звание почётного гражданина Улан-Удэ присвоено генерал-лейтенанту, командующему 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа Валерию Солодчуку.
Соответствующее решение приняли депутаты Улан-Удэнского горсовета на сегодняшней сессии. Решение обосновали тем, что Валерий Солодчук внёс личный вклад в воспитание подрастающего поколения.
Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астрахани. После учёбы в Ленинградском суворовском военном училище, поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1992 году.
Прошёл службу от командира взвода до начальника штаба полка. В 2004 году окончил общевойсковую академию Вооружённых сил РФ.
Командовал Новороссийской десантно-штурмовой (горной) дивизией Воздушно-десантных войск (2012-2014). В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
С 2015 по 2017 год — заместитель командующего 5-й армии Восточного военного округа.
С 2017 по 2020 год — начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. С января 2020 года — командующий 36-й армией.
Награждён: орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени; орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами; Орденом Кутузова; орденом «За военные заслуги»; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалью «За боевые отличия»; медалью «За воинскую доблесть» 1-й степени; медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени; медалью «За укрепление боевого содружества»; медалью «За отличие в военной службе» 1-й степени; медалью «За отличие в военной службе» 2-й степени; медалью «За отличие в военной службе» 3-й степени; медалью «Генерал армии Маргелов»; медалью «За участие в военном параде в День Победы»; медалью Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ – 2012», ; медалью «За возвращение Крыма»; медалью «Участнику манёвров войск (сил) Восток – 2018»; медаль «За содействие ВВ МВД», медалью «75 лет Воздушно-десантным войскам».
Звание почётного гражданина Улан-Удэ является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Почётный гражданин получает бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в пять тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.
Звание почётного гражданина Улан-Удэ присваивают раз в год одному человеку. Исключение сделано только для призёров Олимпиад, Паралимпиад и Сурдолимпийских игр.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2021 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских и борцы Александр Цоктоев и Григорий Кожевников. Последние сурдолимпийские чемпионы ещё 2009 года.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали. В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни.
В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017 году звание получил директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1» «Танцуют все!».
В 2016 году почётными гражданами города стали вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.
Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ
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