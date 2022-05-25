Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила 20-летие

Закончили институт в своё время 19 человек, но в Бурятском драмтеатре сегодня остались только девять



Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила круглую дату – 20-лет с момента выпуска. Помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев рассказал о том, как это произошло:



«Творческий переполох в Буряад театре. Командным твердым голосом Надежда Мунконова зазывает собраться артистов, а вернее, друзей-однокурсников на репетицию праздничного концерта.



Снова как в беззаботные студенческие годы кружатся они в танго по сцене. Родные душой и близкие духом люди. С привычной нотой озабоченности ценные указания даёт их наставник по институту, друг по жизни и коллега по работе Эржена Жамбалова.



- Как же вы, мои дорогие, постарели! - вздыхает их не стареющий педагог, вызывая задорный молодецкий хохот у её бывших лопоухих студентов.



Трудно поверить, но прошла целая эпоха, как звёздный состав бурстудии закончил вуз. Теперь они не только умудренные жизнью, но и удостоенные почётными званиями артисты. Их имена - гордость театра, её костяк, считает одна из их высокопоставленных поклонниц Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии. С этим трудно не согласиться. Ведь только вслушайтесь!



Баярто Ендонов, Болот и Жажан Динганорбоевы, Цынге Ломбоев, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Солбон Субботин, Галина Галсанова и Дарима Тулохонова! Народные, заслуженные артисты Бурятии - их имена многим знакомы и любимы.



Закончили институт в своё время 19 человек, рассказывает Жажан Динганорбоева, но в театре сегодня остались только девять. Жизнь раскидала однокурсников по жизни, но имя каждого они помнят.



Как помнят они и чтут своих учителей, вылепивших из них звёзд. Иначе быть и не могло, ведь среди педагогов по актерскому мастерству Джемма Баторова, Саян и Эржена Жамбаловы, по сценической речи Дарима Халматова и другие, каждый из которых сам прославленный деятель искусств.





- Мы четверо все пять лет, буквально можно сказать, жили вместе с ними, - смеётся Эржена Жамбалова, заслуженный работник культуры России - А как иначе? Вложили в них всё, что знали и умели, ведь нам же с ними потом предстояло работать.



Весело артисты вспоминают, как на первом курсе в институте заучивали свою первую постановку-сказку «Чудеса на змеином болоте» Юлия Кима, потом пошли уже постановки посерьёзнее: шекспировский «Гамлет» и горьковская «Васса Железнова».



Их дипломная работа «Улейские девушки» перешагнула круглую дату: спектаклю 22 года. Играть её артисты начали ещё в студенчестве. Теперь Бурдрам не мыслим без этого театрального хита и бурстудийцев ВСГАКИ.



В творческом багаже у артистов по несколько десятков ролей, а у некоторых трудоголиков даже перевалило за сотню. Но никто из них не пожалел о сделанном два десятка лет назад жизненном выборе - театре. Теперь вся их жизнь - театр, а они в ней - актёры!



15 июня на праздничном концерте «Студия ВСГАКИ. 20 жэл» (12+) артисты-всгаковцы подведут свои первые промежуточные итоги: посмеются, погрустят, поплачут и опять порадуются. И наши всенародные любимцы приглашают вместе с ними это сделать всех своих верных, любимых и любящих поклонников».



