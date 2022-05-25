В Бурятии состоится очередной этап кубка по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Открытые соревнования пройдут в Мухоршибирском районе



29 мая в Бурятии пройдёт IV этап кубка республики по спортивному ориентированию. Открытое первенство Мухоршибирского района состоится на лыжной базе посёлка Саган-Нур. Соревнования проведут в дисциплине «кросс-классика».



К участию допускаются команды муниципальных образований Бурятии, спортивных клубов, коллективов физкультуры, спортивных школ, других организаций республики и других регионов России, спортсмены по индивидуальным заявкам. Определение победителей производится в личном зачёте по 17 возрастным группам.



Предварительные заявки принимаются по 26 мая, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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