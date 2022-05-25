Карантин был снят 20 мая
В Мухоршибирском районе Бурятии был ликвидирован эпизоотический очаг по лейкозу крупного рогатого скота. Заболевание было зарегистрировано в декабре 2021 года на животноводческой стоянке.
- После получения лабораторного подтверждения заболевания на одной из животноводческих стоянок управлением ветеринарии был наложен карантин на территорию радиусом в 5 километров от очага заражения. В ходе мероприятий по ликвидации лейкоза КРС было лабораторно исследовано все контактное поголовье скота, двукратно с интервалом в 3 месяца. Оба анализа показали отрицательный результат. В апреле была проведена очистка и дезинфекция территории хозяйства. По выполнению всех запланированных мероприятий, 20 мая, карантин был снят, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.
На сегодняшний день в Бурятии определены три эпизоотических очага по лейкозу крупного рогатого скота. Два в Джидинском районе и один в Мухоршибирском.
В районе Бурятии ликвидировали очаг по лейкозу КРС
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