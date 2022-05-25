В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям

Работы должны завершить до конца июня



В Улан-Удэ очищают от мусора ливнеприёмники, готовя их к сезону дождей.



- Ежегодно после зимнего периода МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» очищает ливнеприемники в Улан-Удэ. Это необходимо, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию в летний период. В этом году работы стартовали 16 мая, - сообщили в администрации города.



Всего комбинат по благоустройству очистит 34 ливнепримника до конца июня.



- Сейчас мы активно готовимся к периоду дождей. Мы уже подготовили всю необходимую технику к возможным паводкам. На сегодняшний день мы наращиваем темпы по очистке ливнеприёмников, чтобы в летний период вся ливневая вода успешно уходила в канализацию, - отметил директор комбината Владимир Соснин.



