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В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям

В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы должны завершить до конца июня

В Улан-Удэ очищают от мусора ливнеприёмники, готовя их к сезону дождей.

- Ежегодно после зимнего периода МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» очищает ливнеприемники в Улан-Удэ. Это необходимо, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию в летний период. В этом году работы стартовали 16 мая, - сообщили в администрации города.

Всего комбинат по благоустройству очистит 34 ливнепримника до конца июня.

- Сейчас мы активно готовимся к периоду дождей. Мы уже подготовили всю необходимую технику к возможным паводкам. На сегодняшний день мы наращиваем темпы по очистке ливнеприёмников, чтобы в летний период вся ливневая вода успешно уходила в канализацию, - отметил директор комбината Владимир Соснин.

ливневая канализация

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