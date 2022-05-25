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На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии

На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии
Общество, 
С погибшим в ходе спецоперации Даниилом Орловым простятся в Кабанске

В ходе спецоперации на Украине погиб лейтенант из Бурятии Орлов Даниил Андреевич. Ему было 22 года.

Даниил Орлов родился в селе Кабанск 31 мая 1999 года. Окончил Кабанскую среднюю школу на «хорошо» и «отлично».

- Увлекался музыкой, играл на гитаре, занимался спортом. Участвовал и был победителем в районной олимпиаде по физической культуре. В течение многих лет входил в состав актива класса, отвечал за культурно-массовый, трудовой, спортивный секторы. Принимал участие в классных, общешкольных и районных мероприятиях, - сообщается в группе «Кабанск-инфо».

Даниил был членом школьного парламента старшеклассников, инициативной творческой группы школы, школьного военно-патриотического клуба «Патриот», В составе клуба «Патриот» принимал участие в районных и республиканских конкурсах и смотрах «Зарница», «Защитник Родины», «Вахта памяти» и т.д.

После окончания школы поступил и успешно окончил Михайловскую военно-артиллерийскую академию.

Приходя в школу, проводил с учениками профориентационные беседы, рассказывал о военной службе.

Погиб 16 мая. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Даниил награждён орденом Мужества посмертно.

Прощание и митинг пройдут 26 мая на центральной площади села Кабанск.

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