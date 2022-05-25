Волейболисты Бурятии стали призёрами всероссийского фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Команда заняла третье место по волейболу сидя



Волейбольная команда Бурятии под руководством заслуженного тренера Республики Бурятия Олега Тонкопрядченко стала бронзовым призёром всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест» по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



V всероссийский фестиваль «АССК.ФЕСТ-2022» прошёл в Казани с 19 по 23 мая. В этом году фестиваль стал самым массовым за всю свою историю: в нём приняли участие более 2500 студентов из вузов 65 субъектов России. Состязания проходили по 10 популярным среди студентов видам спорта: баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, шахматам, бадминтону, алтимату, киберспорту, регби и волейболу сидя.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, сборная Бурятии играла в составе: капитана команды Виталия Соболева, Мэргэна Бадмаева, Тумэна Уланова, Олега Борсоева, Павла Акинфеева, Евгения Коптева и Владислава Илюхина.

