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В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»

В Улан-Удэ отметят «День велосипедиста»
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль пройдёт на Спасском острове

4 июня столица Бурятии присоединится к всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный День велосипедиста». Место проведения и базовый лагерь фестиваля расположатся на северо-западном побережье острова Спасский (Богородский) Октябрьского района Улан-Удэ.

Программа фестиваля
10:00-11:30 - Регистрация участников
11:45 - Общее построение, торжественное открытие соревнований
12:00 - Старт групп «юноши и юниоры» (10-17 лет)
12:10 - Старт групп «мужчины, женщины, ветераны» (18 и старше)
12:15 - Старт группы «мальчики, девочки» (5-9 лет)
12:40 - Старт группы «малыши» на беговелах
12:40 - Чемпионат по прыжкам в высоту на велосипедах (банни-хоп)
13:15 - Подведение итогов. Награждение победителей
13:30 - Культурно-развлекательная программа

Для участников разных возрастных групп предусмотрены большой круг длиной 5 км, пролегающий по просёлочной автодороге на равнинной местности, и малый круг длиной 350 м в районе лагеря велофестиваля. Группы «мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) проведут «часовую» гонку по большому кругу (не более 5 кругов). «Юноши и девушки» (14-17 лет) проедут 1 круг в 5 км. «Юниоры и юниорки» (10-13 лет) – 4 круга по 350 м. «Мальчики и девочки» (5-9 лет) – 3 круга по 350 м. «Малыши» (4 года и младше) –100 м.

Абсолютные победители в «часовой» гонке и чемпион в соревновании по прыжкам в высоту (банни-хоп) будут награждены кубком, призёры всех категорий – дипломами и медалями, все участники – бесплатным горячим обедом. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.

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