В Бурятию приехал телеведущий Дмитрий Киселёв



В Бурятию приехал известный телеведущий, ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселёв. В республику он прибыл вместе с двумя младшими детьми.



Киселёв никогда не был ни в Бурятии, ни на Байкале. Основной целью этой поездки он назвал желание показать своим детям многообразие религий на примере республики.



- Мы с детьми путешествуем по России, были на Камчатке, в Хабаровске, Архангельске, но вот Байкал чудесным образом выпал, представляете? И, конечно, это упущение, наконец мечта сбылась, и мы счастливы, что мы здесь, - сказал Дмитрий Киселёв в эфире ГТРК «Бурятия».



Гостелерадиокомпанию он посетил в первый день неофициального визита. Он поделился с региональными коллегами опытом, рассказал об авторской журналистике, о телевидении и интернете.

