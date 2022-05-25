В Бурятию приехал телеведущий Дмитрий Киселёв

Дмитрий Киселёв покажет своим детям в Бурятии многообразие религий
В Бурятию приехал известный телеведущий, ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселёв. В республику он прибыл вместе с двумя младшими детьми.
Киселёв никогда не был ни в Бурятии, ни на Байкале. Основной целью этой поездки он назвал желание показать своим детям многообразие религий на примере республики.
- Мы с детьми путешествуем по России, были на Камчатке, в Хабаровске, Архангельске, но вот Байкал чудесным образом выпал, представляете? И, конечно, это упущение, наконец мечта сбылась, и мы счастливы, что мы здесь, - сказал Дмитрий Киселёв в эфире ГТРК «Бурятия».
Гостелерадиокомпанию он посетил в первый день неофициального визита. Он поделился с региональными коллегами опытом, рассказал об авторской журналистике, о телевидении и интернете.
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