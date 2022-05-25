Победителями соревнований стали 6 спортсменов республики
Спортсмены Бурятии приняли участие в турнире по тайскому боксу «Золотой Монгкон», проходившем в Иркутске. В соревнованиях участвовали представители спортивных клубов «Пересвет» (СШ №16 «Забайкалец») и «Клинч 03» (КСБЕ «Амакан»).
Юные тайбоксёры республики завоевали 18 медалей: 6 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых. Победителями соревнований стали: Лев М., Сарана Ц., Демид К., Захар И., Артём Б., Виктор К. Второе место заняли: Андрей Ш., Сергей Б., Максим Д., Сергей Д., Максим К., Стас Ж., Андрей С., Вячеслав К., Сультим Г. Обладателями бронзовых наград стали: Андрей Е., Иван П., Евгений Г.
Тренируют спортсменов Б. Цынгеев и О. Меженина, сообщает федерация тайского бокса РБ.
Тайбоксёры Бурятии завоевали 18 медалей в Иркутске
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