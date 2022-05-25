Команда завоевала серебряные медали
21 и 22 мая в Иркутске прошли решающие игры баскетбольной лиги «Irkbasket Liga МЛБЛ». В финале дивизиона «Masters» встречались клубы «Премьер-энерго» из Иркутска и «Лара» из Улан-Удэ.
Команда из Бурятии стала серебряным призёром, уступив соперникам со счётом 75:108. Чемпионом стал БК «Премьер-энерго». В «бронзовом» матче шелеховские баскетболисты «ИркАЗ» были сильнее команды «ВЧНГ» из Иркутска.
Также по итогам «Финала четырёх» были определены лучшие игроки по позициям. Лучшим защитником был признан Евгений Зубакин, представляющий БК «Лара» из Улан-Удэ. Об этом сообщает Иркутская областная федерация баскетбола.
Баскетболисты Улан-Удэ стали призёрами Иркутской лиги
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