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В честь юбилея Иркутской области в Москве высадили деревья

В честь юбилея Иркутской области в Москве высадили деревья
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Организатором акции выступило областное правительство

В честь 85-летнего юбилея Иркутской области в Москве высадили кустарниковые деревья. Акция состоялась 24 мая на улице Байкальская в Восточном административном округе столицы.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, мероприятие прошло в рамках реализации акции «Миллион деревьев». Это крупнейшая программа озеленения в Москве, которая стартовала в 2013 году. Цель — украсить зеленью дворы жилых домов и территории социальных учреждений.

Напомним, что днём основания Иркутской области считается 27 сентября. Однако празднование 85-летнего юбилея региона будет проходить в течение всего 2022 года.
Иркутская область Москва озеленение юбилей

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