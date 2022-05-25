В честь юбилея Иркутской области в Москве высадили деревья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Организатором акции выступило областное правительство



В честь 85-летнего юбилея Иркутской области в Москве высадили кустарниковые деревья. Акция состоялась 24 мая на улице Байкальская в Восточном административном округе столицы.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, мероприятие прошло в рамках реализации акции «Миллион деревьев». Это крупнейшая программа озеленения в Москве, которая стартовала в 2013 году. Цель — украсить зеленью дворы жилых домов и территории социальных учреждений.



Напомним, что днём основания Иркутской области считается 27 сентября. Однако празднование 85-летнего юбилея региона будет проходить в течение всего 2022 года.

