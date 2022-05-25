В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В столице республики прошёл региональный этап школьных соревнований



На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился региональный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Его участниками стали ученики школ Бурятии 2007-2008 годов рождения.



На спортивных площадках школ №49, №56, центрального стадиона и Байкальского колледжа туризма и сервиса команды девяти муниципальных образований республики – победители муниципальных этапов – выявляли сильнейших юных спортсменов. Игры проходили по всем обязательным видам программы: легкоатлетическое многоборье, легкоатлетическая эстафета, баскетбол, волейбол и настольный теннис.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1. СОШ №49 г. Улан-Удэ;

2. СОШ №5 г. Гусиноозёрск;

3. Тарбагатайская СОШ Тарбагатайского района;

4. гимназия №14 г. Улан-Удэ;

5. СОШ №3 г. Кяхта;

6. Шигаевская СОШ Кабанского района;

7. Орликская СОШ Окинского района;

8. Шибертуйская СОШ Бичурского района;

9. СОШ №1 г. Улан-Удэ.



Все победители и призёры личного и командного первенств награждены грамотами, медалями, кубками, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

