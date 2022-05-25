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В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»

В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В столице республики прошёл региональный этап школьных соревнований

На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился региональный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Его участниками стали ученики школ Бурятии 2007-2008 годов рождения.

На спортивных площадках школ №49, №56, центрального стадиона и Байкальского колледжа туризма и сервиса команды девяти муниципальных образований республики – победители муниципальных этапов – выявляли сильнейших юных спортсменов. Игры проходили по всем обязательным видам программы: легкоатлетическое многоборье, легкоатлетическая эстафета, баскетбол, волейбол и настольный теннис.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1. СОШ №49 г. Улан-Удэ;
2. СОШ №5 г. Гусиноозёрск;
3. Тарбагатайская СОШ Тарбагатайского района;
4. гимназия №14 г. Улан-Удэ;
5. СОШ №3 г. Кяхта;
6. Шигаевская СОШ Кабанского района;
7. Орликская СОШ Окинского района;
8. Шибертуйская СОШ Бичурского района;
9. СОШ №1 г. Улан-Удэ.

Все победители и призёры личного и командного первенств награждены грамотами, медалями, кубками, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия спорт школа школьники президентские спортивные игры Улан-Удэ

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