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В Забайкалье муниципальный район преобразован в округ

В Забайкалье муниципальный район преобразован в округ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В крае создан Тунгокоченский муниципальный округ

24 мая региональный парламент Забайкалья принял во втором чтении закон края, который предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав Тунгокоченского района, и межселенной территории указанного муниципального района, находящейся вне границ городского и сельских поселений, путём их объединения во вновь образованный Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края.

- Создание Тунгокоченского муниципального округа не влечёт за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав территории Тунгокоченского района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, - говорится в документе.

Законом установлено, что границы Тунгокоченского муниципального округа совпадают с границами муниципального района «Тунгокоченский район». В состав территории Тунгокоченского муниципального округа входят следующие населённые пункты: посёлок городского типа Вершино-Дарасунский, сёла: Акима, Бутиха, Верх-Усугли, Зелёное Озеро, Красный Яр, Кыкер, Нижний Стан, Сухайтуй, Тунгокочен, Ульдурга, Усть-Каренга, Усугли, Халтуй, Цагакшино, Юмурчен, посёлок сельского типа Светлый. Административным центром Тунгокоченского муниципального округа установлено село Верх-Усугли.

Днём создания Тунгокоченского муниципального округа является день вступления в силу настоящего закона края. Настоящий закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Аналогичные законопроекты законодательным собранием о преобразовании в округа были приняты в первом чтении в отношении Акшинского, Александрово-Заводского, Нерчинско-Заводского муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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