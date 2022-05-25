В Забайкалье муниципальный район преобразован в округ

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В крае создан Тунгокоченский муниципальный округ



24 мая региональный парламент Забайкалья принял во втором чтении закон края, который предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав Тунгокоченского района, и межселенной территории указанного муниципального района, находящейся вне границ городского и сельских поселений, путём их объединения во вновь образованный Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края.



- Создание Тунгокоченского муниципального округа не влечёт за собой изменения статуса населённых пунктов, входящих в состав территории Тунгокоченского района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, - говорится в документе.



Законом установлено, что границы Тунгокоченского муниципального округа совпадают с границами муниципального района «Тунгокоченский район». В состав территории Тунгокоченского муниципального округа входят следующие населённые пункты: посёлок городского типа Вершино-Дарасунский, сёла: Акима, Бутиха, Верх-Усугли, Зелёное Озеро, Красный Яр, Кыкер, Нижний Стан, Сухайтуй, Тунгокочен, Ульдурга, Усть-Каренга, Усугли, Халтуй, Цагакшино, Юмурчен, посёлок сельского типа Светлый. Административным центром Тунгокоченского муниципального округа установлено село Верх-Усугли.



Днём создания Тунгокоченского муниципального округа является день вступления в силу настоящего закона края. Настоящий закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.



Аналогичные законопроекты законодательным собранием о преобразовании в округа были приняты в первом чтении в отношении Акшинского, Александрово-Заводского, Нерчинско-Заводского муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

