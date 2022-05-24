Билигма Ринчинова впервые исполнит роль отрицательного персонажа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На премьере рок-мюзикла «Бальжан Хатан» будет ряд сюрпризов



Из лиричной героини в главную антагонистку – в предстоящей премьере рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+) в Бурятском театре оперы и балета зрителей ожидает ряд сюрпризов. В частности, многие артисты предстанут в новом амплуа, рассказали в пресс-службе театра.



Так, народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова впервые исполнит роль отрицательного персонажа – Зэлмэ – мачехи возлюбленного Бальжан Хатан. Артистка всегда исполняла роли положительных героинь, лиричные, любовные арии.



- Для меня это новая страница в моей карьере, так как я играю отрицательную героиню. Она и коварная женщина, и вредная, и в то же время она мама. Это будет интересный, новый опыт, - отметила Билигма Ринчинова.



По словам режиссёра Олега Юмова, Зэлмэ – главная антагонистка в предстоящей постановке. Как отметила Билигма Ринчинова, образ получается противоречивый и неоднозначный.



В целом, для солистов оперы подготовка к премьере рок-мюзикла – это новый опыт.



- В своё время, когда-то давно в театре были мюзиклы. Это, определённо, другой жанр, в отличие от оперы, и для наших артистов является совсем новой историей, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.



Премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан» состоится 16 и 17 июня.



Справка:



Бальжан Хатан — княжна, предводительница хори-бурят, национальная героиня. Упоминается в летописях Т. Тобоева, В. Юмсунова, Н. Хобитуева, С. Ванданова. Одна из версий легенды о Бальжан Хатан в 1903 со слов агинского шамана Тухурен записана Ц. Ж. Жамцарано. Согласно В. Юмсунову, Бальжан Хатан была дочерью чахарского Легдэн-хутугту батор хана, по другим версиям – Тогоон Тумэр хана. В 1576 г. Бальжан Хатан вышла замуж за Дай Хун тайджи, одного из сыновей солонгутского Буубэй-Бэйлэ хана, являясь предводительницей 11-ти родов хори-бурят. После конфликта с Буубэй-Бэйлэ ханом Бальжан Хатан с мужем и подданными откочевали из Монголии в Забайкалье, на реку Улирэнгэ (Урулюнгуй) в местность Хуандай. Позднее, преследуемые войсками Буубэй-Бэйлэ хана, они переселились на реку Онон, заняв северные и южные склоны хребта Хухульби и местность по рекам Ага и Тура. Эти события В. Юмсунов относит к 1613 году, Т. Тобоев – к 1607. Через несколько лет на хори напали войска Буубэй-Бэйлэ хана, в местностях Ара Сабшалуур и Убэр Сабшалуур произошло сражение, в результате которого Дай Хун тайджи был возвращен отцу, а Бальжан Хатан героически погибла.





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