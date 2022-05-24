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Бурятский омбудсмен обнаружила рваные матрасы в колонии

Бурятский омбудсмен обнаружила рваные матрасы в колонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На личный приём к Юлии Жамбаловой обратились 18 осуждённых

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске. Перед началом личного приёма она осмотрела помещения отряда со строгими условиями отбывания наказания (ОСУОН).

- По результатам осмотра жилого помещения выявлено, что выдаваемые постельные принадлежности, в частности матрасы, порваны. Санитарный узел находится в неудовлетворительном, запущенном состоянии: проржавевшие раковины, обшарпанные стены, подлежат восстановлению эксплуатационные характеристики системы водоснабжения (протечка кранов). В целом необходим капитальный ремонт, - сообщает бурятский омбудсмен на своей странице в соцсети.

Было отмечено, что граждане, отбывающие наказание, содержатся в ОСУОН длительное время (два-три года). У них нет возможности прекратить исполнение уголовного наказания по условно-досрочному освобождению, так как они являются злостными нарушителями.

При беседе с осуждёнными Юлия Жамбалова интересовалась коммунальным, материально-бытовым обеспечением, качеством пищи, порядком предоставления медицинской помощи.

На личный приём обратились18 человек, принято семь письменных обращений.

- Осуждённые обращались по вопросам обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, получению медицинского обслуживания, условно-досрочному освобождению, социальным и пенсионным выплатам, о порядке рассмотрения уголовного дела, о помиловании и другим вопросам. На все вопросы были даны ответы и разъяснения, администрации учреждения рекомендовано оказать содействие в решении вопросов, относящихся к их компетенции, - сообщила омбудсмен.
уполномоченный по правам человека колония

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