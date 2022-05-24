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В Бурятии стартует летний рыболовный сезон

В Бурятии стартует летний рыболовный сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
На Щучьем озере разыграют два кубка по рыболовному спорту

В Бурятии открытие летнего рыболовного сезона этого года пройдёт на Щучьем озере. Здесь проведут два соревнования с интервалом в одну неделю.

Открытый кубок республики в дисциплине «Спиннинг с берега» разыграют 28 и 29 мая. Два тура пройдут в два дня. В каждом туре по 4 периода, длительность одного периода 45 минут. Соревнования проведут в личном и командном зачёте, состав команды - 3 человека.

4 июня состоится кубок Бурятии в дисциплине «Ловля донной удочкой» (фидер). Подробности соревнований станут известны позже.

- Приглашаем всех, кто любит летнюю рыбалку принять участие в данных мероприятиях: посоревноваться, проверить своё мастерство, научиться новому и хорошо провести время на природе! – сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

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Бурятия рыболовный спорт кубок рыбалка

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