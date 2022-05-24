В ней приняли участие воспитанники детсадов Советского района
24 мая в Улан-Удэ, на базе детского сада N58 «Золушка» состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка - 2022» среди воспитанников детских садов Советского района города.
- Игра проводилась для воспитанников в возрасте 5-6 лет, с целью развития системы работы по патриотическому воспитанию детей, формированию у ребят интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Соревнования проходили по 10 этапам. На всех этапах испытаний судейство осуществляли представители центра допризывной подготовки и патриотического воспитания.
Победители и призёры были определены по результатам конкурсов. Все участники игры были награждены сертификатами и призами за участие. Также на каждом этапе были выбраны лучшие команды и награждены дипломами в номинациях.
Места распределились следующим образом:
I место ДОУ №3 «Колобок»;
II место ДОУ № 52 «Ая-Ганга»;
III место ДОУ №27 «Сэсэг».
В Улан-Удэ прошла «Зарница» для детсадовцев
Общество, Фото:
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