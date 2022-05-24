В Улан-Удэ прошла «Зарница» для детсадовцев

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В ней приняли участие воспитанники детсадов Советского района



24 мая в Улан-Удэ, на базе детского сада N58 «Золушка» состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка - 2022» среди воспитанников детских садов Советского района города.



- Игра проводилась для воспитанников в возрасте 5-6 лет, с целью развития системы работы по патриотическому воспитанию детей, формированию у ребят интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Соревнования проходили по 10 этапам. На всех этапах испытаний судейство осуществляли представители центра допризывной подготовки и патриотического воспитания.



Победители и призёры были определены по результатам конкурсов. Все участники игры были награждены сертификатами и призами за участие. Также на каждом этапе были выбраны лучшие команды и награждены дипломами в номинациях.



Места распределились следующим образом:

I место ДОУ №3 «Колобок»;

II место ДОУ № 52 «Ая-Ганга»;

III место ДОУ №27 «Сэсэг».

