В рамках весеннего призыва сюда направят свыше 500 будущих курсантов
Более 500 новобранцев пополнят военную школу поваров Восточного военного округа, дислоцированную в Забайкальском крае, и пройдут обучение по программе подготовки младших специалистов продовольственной службы.
- За четыре месяца обучения военнослужащие пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки и обучение по специальности, что позволит им в дальнейшем самостоятельно готовить свыше 100 различных блюд в объёме, установленном для повара (пекаря) категории. После изучения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооружённых силах в стационарных условиях, курсанты освоят порядок приготовления пищи в полевых условиях с применением передвижного хлебопекарного оборудования, а также блочной модернизированной и передвижной автомобильной кухонь, - сообщает пресс-служба ВВО.
После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа на должностях поваров и пекарей.
В Забайкалье новобранцы пополнят военных школу поваров
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