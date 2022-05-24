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В Забайкалье новобранцы пополнят военных школу поваров

В Забайкалье новобранцы пополнят военных школу поваров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках весеннего призыва сюда направят свыше 500 будущих курсантов

Более 500 новобранцев пополнят военную школу поваров Восточного военного округа, дислоцированную в Забайкальском крае, и пройдут обучение по программе подготовки младших специалистов продовольственной службы.

- За четыре месяца обучения военнослужащие пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки и обучение по специальности, что позволит им в дальнейшем самостоятельно готовить свыше 100 различных блюд в объёме, установленном для повара (пекаря) категории. После изучения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооружённых силах в стационарных условиях, курсанты освоят порядок приготовления пищи в полевых условиях с применением передвижного хлебопекарного оборудования, а также блочной модернизированной и передвижной автомобильной кухонь, - сообщает пресс-служба ВВО.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа на должностях поваров и пекарей.
военнослужащие повар школа ВВО Забайкальский край

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