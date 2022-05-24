В Иркутске проведут отбор в программу Большого театра

Конкурс организован в рамках фестиваля «Дыхание Байкала»
В Иркутске впервые состоится отборочный тур в оперную программу Большого театра России. Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Дыхание Байкала». Участие в отборе примут исполнители от 20 до 30 лет, они представят комиссии не менее двух арий. Второй и третий тур конкурсного отбора проведут в Москве на исторической сцене Большого театра в июне.
- Проведение отборочного тура в молодёжную оперную программу Большого театра России станет особенным событием фестиваля. Его проведёт руководитель молодёжной оперной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин. Конкурсное прослушивание состоится 24 мая. Дмитрий Вдовин также даст мастер-класс по вокалу для профессионалов, - отметила директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.
XI международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдёт с 25 по 29 мая. Традиционно во время него пройдут концерты оперной музыки в исполнении именитых солистов из разных стран. Они выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра и Камерного хора Иркутской областной филармонии.
Гостями фестиваля станут солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера» Лидия Светозарова, певец Сербской национальной оперы Желько Андрич (баритон), артистка Большого театра Белоруссии Татьяна Третьяк (сопрано, Минск), солист Монгольского академического театра оперы и балета Гомбо-Очир Бямбажав (тенор, Монголия), певец Красноярской оперы Давит Есаян (тенор), солист Екатеринбургского театра оперы и балета Евгений Бовыкин (баритон), народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова (сопрано, Улан-Удэ). Выступят и солисты Иркутской областной филармонии: Мария Князева (сопрано), Валерия Лобанова (сопрано), Денис Ветров (тенор) и студент Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Даниил Падерин (баритон).
Фестиваль откроется 25 мая (6+). В концертном зале Иркутской областной филармонии прозвучат арии и сцены из опер Петра Чайковского, Михаила Глинки и Николая Римского Корсакова. 26 мая состоится концерт камерной музыки (6+). Прозвучат произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта, Клода Дебюсси.
27 мая в Ангарске и 28 мая в Иркутске пройдёт показ оперы Джузеппе Верди «Травиата» (6+). На закрытии фестиваля (6+) 29 мая прозвучат арии из опер Джакоммо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и Вольфганга Моцарта.
Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» проходит в Иркутске с 2011 года. Его художественным руководителем является главный дирижёр и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске проведут отбор в программу Большого театра
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