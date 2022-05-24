На границе Бурятии и Забайкалья дали старт акции «Вместе мы за безопасность ДФО»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В акции участвуют юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД



На границе Бурятии и Забайкальского края во второй раз стартовала социальная акция, направленная на снижение аварийности на дорогах Дальневосточного федерального округа. В этом году мероприятия Госавтоинспекции и юных инспекторов движения (ЮИД) пройдут под девизом «Вместе за безопасность ДФО».



Первыми к водителям на федеральной трассе Р-258 «Байкал» обратились ЮИДовцы Бурятии и Забайкалья. Юные инспекторы движения двух регионов приготовили красочные плакаты и листовки, призывающие к соблюдению скоростного режима на федеральных автодорогах.



В беседе с автомобилистами школьники напомнили о важности выбора безопасной скорости движения и соблюдения ПДД по пути следования.



Кульминацией мероприятия стала передача ЮИДовцами двух регионов символов кампании хэштегов #ВМЕСТЕЗАБЕЗОПАСНОСТЬДФО и #ЮИДЗАБЕЗОПАСНОСТЬДФО. Они отправятся дальше в Амурскую область. Таким образом, единый призыв к соблюдению правил дорожного движения на федеральных автодорогах прозвучит от берега Байкала до берега Тихого океана.





По информации УГИБДД по Бурятии



